Amber Heard dice que aún ama a Johnny Deep a pesar de su batalla legal

El 1º de junio, Heard fue declarada responsable de difamar a Depp en uno de los casos judiciales más discutidos y divisivos del año. Cuando Guthrie le preguntó si pensaba que el actor de Piratas del Caribe había logrado humillarla por completo, Heard compartió, "Se siente como si lo hubiera hecho".

"No soy una buena víctima, lo entiendo. No soy una víctima agradable. No soy una víctima perfecta", dijo. "Cuando testifiqué, le pedí al jurado que me viera como un ser humano y escuchara sus propias palabras, lo cual es una promesa de hacer esto".