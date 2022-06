El vestido de Marilyn Monroe muestra daños después de la aparición de Kim Kardashian en la Met Gala

El 13 de junio se publicaron en la página de Instagram del coleccionista privado Marilyn Monroe Collection fotos del antes y el después del vestido con incrustaciones de cristales que el difunto ícono de Hollywood usó en 1962 para cantar "Feliz cumpleaños" al presidente John F. Kennedy. En las nuevas imágenes, el cierre trasero del vestido muestra fruncidos y costuras tiradas.

El museo Ripley's Believe It Or Not! de Orlando, Florida, había comprado el vestido en una subasta de Julien por un récord Guinness de 4.8 millones de dólares en 2016 y le dio permiso a Kim para tomarlo prestado y usarlo, lo cual hizo cuando caminó por la alfombra roja con su novio Pete Davidson en la Met Gala. Ahora está en exhibición en la sucursal de Hollywood del museo.