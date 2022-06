Así es cómo Justin Bieber está manejando su diagnóstico de Ramsay Hunt

Bieber, quien se vio obligado a cancelar varios shows de su Justice World Tour, compartió previamente los síntomas que está experimentando. "Es por este virus que ataca el nervio de mi oído y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis", dijo en un video de Instagram del 10 de junio. "Como pueden ver, este ojo no está parpadeando. No puedo sonreír de este lado de mi cara. Esta fosa nasal no se moverá".