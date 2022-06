Mira a Harry Styles atrapado en un triángulo amoroso en el candente tráiler de My Policeman

AMAZON CONTENT SERVICES LLC

Si bien Harry es conocido por su talento musical, espera seguir actuando mientras disfruta del desafío.

"Vengo de la música donde no creo que nadie sepa realmente cómo funciona, ¡pero estoy un poco en mi zona de confort!", le dijo a Dazed. "Pero en las películas, cuando aparezco, soy el chico nuevo. No he sido [un actor] durante mucho tiempo y eso es realmente genial, siento que he aprendido mucho y la vida se trata de aprender".

My Policeman se estrenará en cines selectos el 21 de octubre.