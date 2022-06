Kylie Jenner dice que está teniendo dolores en medio de su posparto

Kylie Jenner mantiene a los fanáticos actualizados sobre su viaje de acondicionamiento físico posparto.

Cuatro meses después de dar a luz a un bebé varón, la joven de 24 años compartió un vistazo de su rutina de ejercicios, subtitulando una foto de ella en ropa deportiva, "¡Sin días libres!" Sin embargo, no fue la sesión de gimnasio más fácil para la estrella de The Kardashians. "He estado lidiando con toneladas de dolor de espalda y rodilla esta vez, por lo que ralentiza mis entrenamientos", escribió junto a un video suyo en la caminadora, "pero tengo la misión de volver a ser fuerte".