Amber Heard reacciona al rumor de que fue sacada de Aquaman 2 tras el juicio con Johnny Depp

Heard dijo durante el juicio por difamación el mes pasado que su participación en Aquaman and the Lost Kingdom se redujo después de que el abogado anterior de Depp, Adam Waldman, argumentara que las acusaciones de abuso doméstico que hizo en un artículo de opinión de 2018 escrito para The Washington Post eran parte de un " engaño elaborado."

"Me dieron un guion y luego me dieron nuevas versiones del guion", testificó Heard. "Sin revelar ningún spoiler... básicamente sacaron un montón de mi papel".

Aunque Heard nunca mencionó el nombre de Depp en el artículo de 2018, los abogados del actor argumentaron en documentos judiciales anteriores que su ensayo personal "depende de la premisa central de que la Sra. Heard fue víctima de abuso doméstico y que el Sr. Depp perpetró violencia doméstica contra ella".