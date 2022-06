Britney Spears estalla contra su hermano Bryan Spears y niega haberlo invitado a su boda

En una larga publicación de Instagram, Brit dijo que Bryan y los miembros de su familia nunca querían que terminara su tutela de 13 años porque "les encantaba decirme qué hacer y tratarme como si nada".

"Nunca fuiste invitado a mi boda", le escribió en una nota a Bryan, a quien acusó de negarle el alcohol durante la tutela. "¿De verdad crees que quiero a mi hermano que me dijo que no a un Jack and Coke durante 4 años?".

Continuó: "¡Me lastimaste y lo sabes! y podría obligarme a beber Jack esta noche... ¡mirar a la luna y decir F--K YOU!".