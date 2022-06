Gwyneth Paltrow y Brad Pitt reflexionan sobre su ruptura más de 20 años después

Gwyneth Paltrow y Brad Pitt están de acuerdo: todo sucede por una razón.

Es por eso que la ex pareja, que se separó en 1997, puede bromear sobre su ruptura más de dos décadas después de cancelar su compromiso. En una conversación presentada en el sitio web Goop de Gwyneth, las coprotagonistas de Seven reflexionaron sobre su historia personal y el vínculo de Brad con el difunto padre de la actriz Bruce Paltrow.

"Está bien, ya que es casi el Día del Padre, voy a preguntarte sobre Bruce", dijo Gwyneth, cuyo padre falleció en 2002. "Nunca olvidaré cuando estábamos comprometidos y él vino a mí un día, con los ojos llenos de lágrimas, y me dijo, 'Sabes, nunca me di cuenta de lo que quieren decir cuando dicen que estás ganando un hijo. Como, estoy ganando un hijo'. ¿Qué impacto tuvo en ti? ¿Por qué lo amabas, aunque lamentablemente no nos casamos?"