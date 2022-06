Charlie Sheen habla en contra de la carrera en OnlyFans de su hija Sami

Charlie Sheen tiene algunos pensamientos sobre el perfil de OnlyFans de su hija.

Después de que Sami Sheen promocionara su cuenta de OnlyFans en Instagram el 13 de junio, Charlie compartió su desaprobación por la decisión de la joven de 18 años de unirse a la plataforma para adultos.

"No apruebo esto", le dijo Charlie a E! News en un comunicado, "pero como no puedo evitarlo, la insté a que se mantuviera elegante, creativa y no sacrificara su integridad".

El actor de Two and a Half Men también alegó que la página OnlyFans de Sami se creó mientras ella se hospedaba en la casa de su ex esposa Denise Richards.