BTS anuncia un hiato para enfocarse en sus carreras solistas

Y no importa lo que les depare el futuro a los músicos, siempre tendrán el amor de sus seguidores.

"No creo que nunca haya pensado realmente en no ser parte de este grupo", le dijo Jimin a Rolling Stone el año pasado. "No puedo imaginar lo que haría por mi cuenta. Me gustaría pensar que al final, cuando sea demasiado mayor para bailar, me gustaría sentarme en el escenario con los otros miembros y cantar e involucrarme con los demás fanáticos. Creo que eso también sería genial. Así que me gustaría continuar con esto tanto como me sea posible".