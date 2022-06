Así es cómo Lele Pons celebra que su papá es gay

"Cuando mi papá me dijo que era gay, fue una sorpresa, pero no lo juzgué. Intenté entenderlo y eventualmente lo hice", contó Lele. "Yo estaba como ‘ok eres gay, quiero entender cómo te sientes y qué hizo decidirte a casarte con mamá, ¿por qué me lo dices ahora?, solo quiero entenderlo todo".

El arquitecto Luis Pons suele mostrarse en la redes con su hija, incluso ha halagado su relación con Guaynaa.