Mira a María Becerra darle un épico beso en la boca a una fan

"Ojalá no te hagan lo que me hiciste aquella vez/ Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver/ No me digas que me amas porque esa ya me la sé", dice la letra.

En medio de la promoción, Becerra se encuentra de gira en España, donde también ha asistido a varios populares programas. Ha mostrado agradecimiento por el país europeo, pero nada como lo que pasó a las afueras de una reciente presentación.