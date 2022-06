Murió el actor Philip Baker de Modern Family a los 90 años

Desde entonces, el currículum de Hall ha alcanzado un nivel impresionante, con el actor apareciendo en Ghostbusters II, The Truman Show, Rush Hour, In Good Company y Without a Trace, entre otros innumerables papeles.

Antes de su fallecimiento, su último papel en televisión fue el papel de Zelman Katz en la serie de Netflix de 2020, Messiah.

A Hall le sobreviven su esposa y dos hijas adultas, Adella y Anna.