Sandra Oh revela que se sintió “muy enferma” por la fama de Grey’s Anatomy

Es posible que Sandra Oh haya interpretado a una doctora en Grey's Anatomy, pero fuera de la pantalla, el trabajo estaba creando serios problemas de salud para la actriz.

Durante una conversación reciente en "Actors on Actors" de Variety, presentada por Apple TV+, Oh reflexionó sobre el costo físico de ser el centro de atención en medio del éxito del drama médico de ABC.

"Honestamente, me enfermé", compartió con la actriz de Squid Game, Jung Ho-yeon. "Creo que todo mi cuerpo estaba muy, muy enfermo. Aunque sigues trabajando, es como, 'Oh, no puedo dormir. Oh, me duele la espalda, no sé qué le pasa a mi piel'."