La inesperada indirecta de Piqué a Shakira en medio de su separación

"Por el bienestar de nuestros hijos, que son nuestra mayor prioridad, les pedimos que respeten nuestra privacidad. Gracias por entender".

No hay rincón del planeta que no se haya hecho eco de la noticia. Mientras tanto, Shakira continúa adelante con apariciones públicas cumpliendo su rol de madre, en las que ha decidido no decir ni una palabra a la prensa española.