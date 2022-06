Muere el tiktoker Cooper Noriega a los 19 años

Mientras estaba acostado en la cama, escribió: "¿Quién más está pensando que va a morir joven?".

A principios de esta semana, Cooper también expresó su deseo de hablar sobre salud mental dentro de una comunidad de confianza. También habló sobre su lucha contra la adicción que comenzó cuando tenía 9 años...

"Me gustaría usar la influencia que me han dado para crear un espacio basado en la difusión de la conciencia y la normalización de hablar sobre enfermedades mentales". Continuó: "Mi objetivo es eventualmente abrir un centro de rehabilitación donde las personas no traumatizados al final de su recuperación, y donde las reuniones del personal son personas de confianza".

Poco después de que se confirmara su muerte, amigos cercanos expresaron sus condolencias en línea y compartieron sus mejores recuerdos de la estrella de TikTo