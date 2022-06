Jamie Lynn Spears reacciona a la boda de Britney Spears con Sam Asghari

En el relato, Jamie Lynn habló en detalle sobre la vida amorosa y la tutela de su hermana mayor, que finalizó en noviembre después de 13 años, y compartió que ella "solo cuidó [a Britney]" mientras crecía.

En respuesta a las "afirmaciones escandalosas" del libro, el abogado de Britney presentó una carta de cese y desistimiento a la actriz, escribiendo: "Aunque Britney no ha leído y no tiene la intención de leer su libro, ella y millones de sus fans se sorprendieron al ver cómo la has explotado para obtener ganancias monetarias. Ella no lo tolerará, ni debería hacerlo".