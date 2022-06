Paulina Goto hace denuncia legal contra Uber por "intento de secuestro"

"Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida el conductor lo subió y le puso seguro para que no pudiera bajarlo".

"Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no. Le pedí que para el coche, que me quería bajar y me dijo que no y que 'no me iba a pasar nada'". Continuó: "Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba".

Ahora, Paulina reveló en un comunicado que realizará una denuncia formal sobre el caso.