Khloé Kardashian dice que es "incómodo" ver el drama de paternidad de Tristan Thompson en la televisión

Matt Baron/Shutterstock

En enero, Tristan compartió en las redes sociales que una prueba de paternidad confirmó que dio la bienvenida a su tercer hijo, el primero con Maralee Nichols. "Asumo toda la responsabilidad por mis acciones", escribió en ese momento, antes de dirigirse específicamente a Khloé. "Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado".

La estrella de la NBA comparte a su hija True Thompson, de 4 años, con la diseñadora de Good American.

Tuitea junto a Khloé cuando el final de temporada de The Kardashians se estrene el 16 de junio.