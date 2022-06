Britney Spears se casó con Sam Asghari después de 5 años juntos

Britney Spears y Sam Asghari simplemente fueron e hicieron algo.

El cantante de "Toxic" se casó con la modelo fitness después de cinco años de relación, según le dijo una fuente a E! News. La pareja organizó una ceremonia en Los Ángeles el 9 de junio.

Para su gran día, Britney usó un vestido creado por Donatella Versace, de lo cual habló previamente, asegurando que la diseñadora sería la mente maestra a cargo de su atuendo de boda. Una segunda fuente le dice a E! News que el vestido presentaba una manga japonesa con hombros descubiertos y una profunda abertura en forma de V en la pierna, y agregó que ella caminó hacia el altar al ritmo de la canción de Elvis Presley "Can't Help Falling in Love".