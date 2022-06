Esta selfie de Maluma desnudo detendrá tu corazón

"Mi sueño ha sido colaborar con Justin Timberlake o Bruno Mars", le dijo a E! News el pasado mes de octubre. "Pero últimamente y recientemente, he estado colaborando con nuevos talentos colombianos emergentes de mi ciudad de Medellín".

Maluma también compartió cómo adquiere la mentalidad correcta antes de actuar frente a miles de personas.

"Antes de cada show, definitivamente juego al ping pong, lo cual me encanta", le dijo a E! News. "Me encanta pasear por el backstage con mi perro Buda, que me acompaña a todas partes".

¿Estaba Buda cerca para su última selfie?