Scott Disick y Rebecca Donaldson terminaron ¡Mira por qué!

Sin embargo, parece que no hay resentimientos. "Se separaron amigablemente", le dijo otra fuente a E! News, "y ella lo animó a pasar un tiempo enfocándose en sí mismo y encontrando lo que lo hace feliz".

Por ahora, eso parece ser vivir la vida solo, y la primera fuente señaló que Scott "quiere ser soltero y vivir libremente".

Aunque, recientemente también se ha sido visto nuevamente con Holly Scarfone de Too Hot To Handle, la fuente le dijo a E! News que "ellos tienen una relación muy casual". Como dijo la fuente, "Se ven aquí y allá cuando ambos están en la ciudad y cuando es conveniente. Este tipo de relación funciona mejor para Scott. Él ha estado viajando mucho y no quiere estar atado en este momento".