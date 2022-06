¿Kim Kardashian ama a Pete Davidson? ¡Ella misma nos responde!

El amor podría estar en el aire para Kim Kardashian y Pete Davidson.

La fundadora de SKIMS, de 41 años, habló sobre sus sentimientos por el ex integrante de Saturday Night Live, de 28, en el episodio del 9 de junio de The Kardashians. Cuando un productor le preguntó si estaba enamorada, Kim pareció nerviosa y luego respondió tímidamente, "No sé si es asunto tuyo".

Su elusión juguetona a la pregunta se produjo inmediatamente después de una escena en la que Pete hizo que le entregaran una caja de helado cubierto de chocolate Dibs en su avión privado antes de que Kim tomara su sesión fotográfica para la portada de Sports Illustrated en República Dominicana.