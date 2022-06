Julie Andrews revela el destino de El Diario de la Princesa 3

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Hathaway continuó, "No queremos hacerlo a menos que sea perfecto, porque lo amamos tanto como ustedes. Es tan importante para nosotros como lo es para ustedes y no queremos entregar nada hasta que esté listo. Pero estamos trabajando en ello".

Unos meses más tarde, Andrews apareció en el mismo show nocturno. Sin embargo, estaba menos segura sobre el proyecto que su coprotagonista.

"Bueno, la verdad es que no me he enterado", le dijo al presentador Andy Cohen. "Pero se ha hablado de eso durante bastante tiempo. Creo que, si sucede, sería maravilloso, y si no sucede, no me habría enterado".