Así fue cómo las Kardashian descubrieron la demanda de paternidad de Tristan Thompson

Videos relacionados : “The Kardashians” documentó el momento en que Khloé Kardashian descubre el escándalo de paternidad de Tristan Thompson

En enero, Tristan confirmó que había tenido un hijo con Maralee y se disculpó con Khloé en Instagram por "el dolor y la humillación" que causó.

"No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años", agregó. "Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo. Te tengo el mayor respeto y amor. Independientemente de lo que puedas pensar. Una vez más, lo siento muchísimo".

Para las secuelas del drama, mira el final de temporada de The Kardashians el 16 de junio.