Jesse Williams revela cómo la filtración de su desnudo ha impactado su obra en Broadway

Jesse Williams abre el telón.

El actor compartió cómo se siente al subir al escenario después de que se filtró en las redes sociales un video de su actuación con un desnudo frontal en la producción de Broadway Take Me Out, y cómo el clip viral ha impactado la participación de la audiencia.

"No ha afectado la actuación", dijo Jesse durante una entrevista con The Hollywood Reporter el 6 de junio. "Pero ciertamente mejoró la venta de entradas".