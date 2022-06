Christian Chávez revela cómo pretendían ocultar que es gay

"No me sentía preparado para hablar por el miedo al rechazo, a la crítica, pero sobre todo por mi familia y sus consecuencias", señaló en ese momento. Agregó en otra parte del texto: "tengo miedo e incertidumbre, pero yo me apoyo en mis fans, yo sé que su amor es más grande que esto".

Ahora, 15 años después, en una entrevista con el podcast El ABC DE: LGBT+, el RBD dio detalles nunca antes contados acerca de las reacciones que generó.