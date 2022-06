Ella será la Chica Material en la nueva biopic de Madonna

"Quiero transmitir el increíble viaje al que me ha llevado la vida como artista, músico, bailarina, un ser humano, tratando de abrirse camino en este mundo", dijo en un comunicado en ese momento. "El enfoque de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en marcha y el arte me ha mantenido vivo. Hay tantas historias inspiradoras y no contadas y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión".