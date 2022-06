Kylie Minogue reflexiona sobre su batalla legal con Kylie Jenner

Hay cosas que simplemente no puedes sacar de tu cabeza.

Como cuando en 2014, Kylie Jenner presentó documentos para registrar el nombre "Kylie", lo que llevó a la cantante Kylie Minogue a rechazar la solicitud después de que su equipo presentó una oposición. Ahora, el artista de "Can't Get You of My Head" habla sobre la batalla legal casi cinco años después de que llegara a su fin. (La solicitud fue rechazada oficialmente en 2017).