El príncipe Harry y Meghan Markle comparten una foto inédita de su hija Lilibet ¡Mírala!

Photo by Misan Harriman, Copyright owned by Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex ©2022

En medio de la celebración del Jubileo de Platino de la Reina Isabel II, varios miembros de la familia real recurrieron a las redes sociales para desearle a Lili un muy feliz primer cumpleaños el 4 de junio. Entre los que celebraron el gran hito de Lili estaban el príncipe William y Kate Middleton. El Duque y la Duquesa de Cambridge, que tienen tres hijos, tuitearon, "¡Le deseamos un muy feliz cumpleaños a Lilibet, hoy cumple uno!" El príncipe Carlos, príncipe de Gales, y Camilla, duquesa de Cornualles, también conmemoraron el cumpleaños de Lili en Twitter y escribieron, "¡Le deseamos a Lilibet un muy feliz primer cumpleaños hoy!"