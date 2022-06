Tienes que ver las lindas fotos de Kim Kardashian que tomó North West

La estrella de The Kardashians recordó una ocasión que llamó especialmente la atención de North y compartió, "Me presenté en su escuela el día de San Valentín vestida de rosa de pies a cabeza, y ella se emocionó tanto que corrió hacia mí y me abrazó. [Por supuesto] abrió mi abrigo, vio el forro negro y dijo, 'Mamá, todavía vistes de negro'".