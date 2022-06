Lizzo se burla de Liam Payne tras sus comentarios sobre One Direction

Luego estuvieron sus comentarios sobre Zayn, de quien dijo que "no le gustaba" por muchas razones.

"Siempre puedes mirar al hombre por dónde está y decir, 'Oh, sí, lo que sea que ese tipo sea un idiota, ¿verdad?'", compartió. "Pero al final del día, una vez que entiendes por lo que ha pasado para llegar a ese punto y también si realmente quería estar allí o no... No puedo sentarme aquí y jod*rlo por lo que sea. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de sus acciones. No puedo elogiar algunas de las cosas que ha hecho. No puedo estar de su lado por eso".