20 sorpresivos secretos sobre la franquicia de Jurassic Park

10. Goldblum y Dern comenzaron a salir después de que terminó la producción y se comprometieron en 1995. Sin embargo, los coprotagonistas se separaron dos años después.

"Me impresionó, había sido un gran admirador suyo", le dijo Goldblum a The Chicago Tribune en 1993. "Creo que es una actriz increíble y una persona espectacular. Me impresionó desde el principio. Pero después de la película nos dimos cuenta que nos gustábamos".

11. Para lograr el infame rugido del Tiranosaurio, el equipo de diseño de sonido mezcló un perro, un pingüino, el gruñido de un tigre, el gorgoteo de un caimán y el chillido de un elefante bebé, según The Making of Jurassic Park: An Adventure 65 Million Years in the Making.

12. Durante la filmación, sin embargo, Spielberg proporcionó los rugidos de T-Rex para el elenco. "Steven estaba sosteniendo un megáfono y rugiendo de una manera no muy convincente", admitió Neill a EW. "Ya es bastante difícil actuar ante una pelota de tenis, pero es aún más difícil cuando intentas no reírte".