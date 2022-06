El tierno mensaje que Jennifer Lopez le dedicó a Ben Affleck en los MTV Movie & TV Awards 2022

MICHAEL TRAN/AFP via Getty Images

Mientras la estrella de 52 años agradecía a sus hijos, los mellizos Max y Emme, de 14 años, por "enseñarme a amar", lloró de emoción.

Ella continuó, "Quiero agradecer a todas las personas que me dijeron en mi cara o cuando no estaba en la habitación que no podía hacer esto. Realmente no creo que hubiera podido hacer esto sin ustedes. Y yo sé que no podría haberlo hecho sin los fans. ¡Tú, tú, tú, tú! Ustedes son la razón por la que estoy aquí. No podría haberlo hecho sin ustedes".

Jennifer también agradeció a su antiguo mánager, Benny Medina, a quien llamó "el verdadero significado de andar o morir".