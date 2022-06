J Balvin responde a las disculpas de Nodal por su tema Girasol

J Balvin redobló la apuesta publicando en Instagram un video haciendo alusión a que Nodal no llegó a un concierto programado en Medellín y le mencionó a su ex novia. "Sobre la foto anterior sin ninguna mala intención, pero se Be Linda", escribió el intérprete de Rojo.

El 4 de junio, Christian Nodal lanzó su polémica canción Girasol arremetiendo contra su colega: "¿Acaso eres consciente de los followers que mueves?/ Parcerito, abre los ojos y ve el poder que tienes/ Otro chiste malo son los nombres de tus álbums/ José, Vibras, Colores, con la energía del diablo".