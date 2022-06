Esta contundente prueba confirmaría que Te Felicito de Shakira es para Piqué

El más reciente éxito de Shakira llega en medio de un drama personal que nadie esperaba.

Se trata de Te Felicito, la colaboración con Rauw Alejandro que la colombiana lanzó en abril. La letra dice: "Por completarte me rompí en pedazos/ Me lo advirtieron, pero no hice caso/ Me di cuenta que lo tuyo es falso/ Fue la gota que rebasó el vaso".