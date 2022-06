Shakira y Gerard Piqué se separan después de 11 años juntos

Shakira de 45 y Gerard de 35, quienes se conocieron por primera vez en el 2010 al grabar el videoclip de de Waka Waka (This Time for Africa) hicieron su romance público en el 2011. Ambos son padres de sus hijos Milan de 9 años y Sasha de 7.

En una entrevista reciente con E! Daily Pop, la estrella de la nueva competencia de NBC Dancing With Myself habló sobre los intereses musicales de Milan y Sasha: "Ambos tocan un poco de batería y el teclado, pero no sé si serán grandes bailarines" compartió. "Este pequeño asegura que también es un bailarín, pero ya veremos. Ya veremos. Aún son muy pequeños".