El consejo de crianza que Johnny Depp le dio a una fan antes del veredicto contra Amber Heard

El actor se tomó fotos con los fanáticos, estrechó la mano de los trabajadores e incluso compartió algunos consejos de crianza con Lauren, quien espera un hijo este año.

"Cuando me tomé una foto con Johnny, me preguntó cuánto tiempo tenía", recordó Lauren. "Dijo que será lo más mágico que jamás haya hecho y que no conoceré el amor hasta que la mire por primera vez. Él habló de sus hijos y me dijo lo orgulloso que está de ser padre".