Kim Kardashian compara su pérdida de peso para la Met Gala con los actores que transforman sus cuerpos

"Para mí fue como, 'Está bien, Christian Bale puede hacerlo para un papel en una película y eso es aceptable'. Incluso Renée Zellweger ganó peso para un papel", le dijo Kim a The New York Times. "Me da lo mismo. No estaba diciendo, 'Hola a todos, ¿por qué no van a perder este peso en un corto período de tiempo?'".

Christian ha experimentado múltiples transformaciones dramáticas de peso a lo largo de su carrera cinematográfica, incluido el aumento de 18 kilos para la película American Hustle de 2013 y la pérdida de 31 kilos para interpretar al piloto de carreras Ken Miles en Ford V. Ferrari de 2019. Renée también ganó casi 8 kilos para la película de 2001 El diario de Bridget Jones.