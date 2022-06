La sorpresiva conversación que Mason Disick tuvo con North West sobre los padrastros

Si bien mantiene muchos detalles sobre su romance en privado, Kim reveló que fue ella quien buscó a Pete después de presentar Saturday Night Live. "Hice SNL y luego, cuando nos besamos en escena, fue solo una vibra", dijo Kim durante el episodio del 2 de junio de The Kardashians. "Yo estaba como 'Oh, m**rda, tal vez he estado... tal vez solo necesito probar algo diferente'. Pero Pete no viene a mi after-party. Todos estaban en mi after-party. Él bo me da la hora del día".

"Unos días después, llamé al productor de SNL y le dije, 'Oye, ¿tienes el número de Pete?'", reveló, señalando que le envió un mensaje de texto. "Ni siquiera estaba pensando, 'Dios mío, voy a tener una relación con él'. Estaba pensando... Escuché sobre este BDE [Energía de pene grande]. Necesito salir. Necesito simplemente, como, poner en marcha mi... básicamente estaba DTF [Dispuesta a c*ger]".