Scott Dicisk celebra la graduación de 6to grado de Mason Disick

Si bien no está claro cómo celebró exactamente el dúo de padre e hijo, parece que Mason se quedó sin aliento. "Fiesta salvaje de sexto grado", escribió Scott junto a una foto de su primogénito durmiendo en el sofá, "¡¡10:25 p. m. y fuera!"

Aunque acaba de terminar el sexto grado, los fanáticos han escuchado la sabiduría de Mason en varias ocasiones. En el episodio más reciente de The Kardashians, Kim Kardashian recordó una conversación que tuvo el preadolescente con su hija North West, de 8 años, poco después de que su madre se comprometiera con Travis Barker (la pareja ahora está casada).

"Él decía como, 'Ya sabes, tener un padrastro no es tan malo'", le dijo Kim a su mamá Kris Jenner sobre la conversación de los primos. "Y fue como, 'Sabes, no son estas personas malvadas como las que ves en las películas. Simplemente no es así'".