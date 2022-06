Kim Kardashian revela que los rumores sobre la gran masculinidad de Pete Davidson hicieron que lo buscara

Para aquellos que no están al día con la jerga: BDE es una abreviatura de "big d--k energy", que en español se traduce en algo como "energía de pene grande", y DTF significa "down to f—k", o en español "lista o dispuesta a cog*r". Básicamente, Kim estaba buscando algo de acción.

Sin embargo, como sabemos, Kim y Pete se convirtieron en mucho más que una aventura. Semanas después, los dos fueron vistos tomados de la mano en público y el resto, como dicen, es historia.

En el episodio, Kim explicó por qué inicialmente dudaba en compartir detalles sobre su relación con Pete, especialmente en cámara.

"Siento que realmente quería asegurarme y no decir 'Oh, Dios mío, conocí a alguien y me estoy divirtiendo' y luego comenzar a hablar de eso en un programa", reveló Kim. "Entonces, si no estuviéramos hablando meses después, sería una idiota. O una p*ta, cualquiera de las dos".