Liam Payne aclara sus comentarios sobre Zayn Malik

Durante su entrevista con Logan, Liam compartió cuál es su posición actual con Zayn. "Hay muchas razones por las que no me gusta Zayn", dijo el cantante de "Strip That Down", "y hay muchas razones por las que siempre, siempre estaré de su lado".

Liam luego dijo que sus padres son "demasiado solidarios hasta el punto de que a veces es molesto" y que "Zayn tuvo una educación diferente en ese sentido".

"Siempre puedes mirar al hombre para saber dónde está y decir, 'Oh, sí, lo que sea, ese tipo es un idiota', ¿verdad?", continuó él. "Pero al final del día, una vez que entiendes por lo que ha pasado para llegar a ese punto, y también si realmente quería estar allí o no".

Liam dijo que sabe lo que es ser incomprendido. "Es como si no pudiera sentarme aquí y jod*rlo por lo que sea", continuó. "Y escucha, no estoy de acuerdo con ninguna de sus acciones. No puedo elogiar algunas de las cosas que ha hecho. No puedo estar de su lado por eso. Lo que puedo decir es que entiendo y tu única esperanza es que en algún momento de su vida la persona al otro lado del teléfono quiere recibir la ayuda que tú estás dispuesto a brindarle".