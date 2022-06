Elliot Page comparte su “mayor alegría” después de su transición

Además, él compartió recuerdos dolorosos de los primeros días de su carrera. Por ejemplo, dijo que se vio obligado a usar un vestido para el estreno de su película Juno de 2007 en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

"No puedo señalar un 'peor' día", dijo Elliot. "Pero cuando Juno estaba explotando, esto suena extraño para la gente, y entiendo que la gente no entiende. ‘Oh, púdrte, eres famoso, tienes dinero y tenías que usar un vestido , boo-hoo'. No entiendo esa reacción. Pero eso está mezclado con, Desearía que la gente entendiera que esa m**rda literalmente casi me mata".

Elliot también dijo que "prácticamente no podía dejar el hotel" en el que se hospedaba cuando estaba filmando la película Inception de 2010.

"Luché con la comida. Depresión intensa, ansiedad, ataques de pánico severos. No podía funcionar", compartió. "Había días en los que solo tenía una reunión y salía de mi casa para ir a la reunión y tenía que dar la vuelta. No poder leer un guion, no podía. Leer es una de mis cosas favoritas, no podía leer, no podía leer un párrafo".