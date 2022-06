¿Por qué el lenguaje inclusivo genera tanta molestia?

Hay conversaciones que, por más incómodas que sean, se tienen que tener...

Una de ellas, definitivamente, es el uso del lenguaje inclusivo. Por una lado están los detractores, aquellos que basados en las reglas lingüísticas de la Real Academia de la Lengua Española aseguran que no debe usarse. Por otro lado, los que lo defienden y alzan la bandera de su uso alegando que se necesita un lenguaje que no discrimine a un sexo, género social o identidad de género en particular y que, sobre todo, no perpetúe los estereotipos de género.