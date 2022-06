Jada Pinkett Smith finalmente habla de Will Smith y Chris Rock después del drama de los Oscars 2022

Will, por su parte, se ha disculpado con Chris por la bofetada. Él dijo en un comunicado el 28 de marzo, "Las bromas sobre mí son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué".

Y agregó, "Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad".