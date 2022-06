Las últimas confesiones de Charlie Puth sobre su vida sexual llamarán tu atención

Ignat/Bauer-Griffin/GC Images

"Esta chica se me acercó y me dijo, '¿Puedes firmar mi pecho?' Yo estaba como, me siento como una estrella de rock", dijo. "Nunca la volví a ver. Era encantadora, pero a veces me entristece porque desearía que la versión anterior de mí dijera, 'Oye, tal vez quieras hacer que esto sea un poco más memorable'".

Ahora, como símbolo sexual (literalmente) en TikTok, él ha recibido la atención que tanto necesitaba. Le dijo a Bustle que cuando comenzó la pandemia, recurrió a TikTok para encontrar alivio. "Internet me salvó la vida en 2003", dijo refiriéndose a su comienzo publicando música en YouTube, "y me salvó la vida en 2020".

La presencia de Charlie en TikTok no pasa desapercibida, incluso para la comediante Sarah Schauer, quien tuiteó, "Charlie Puth está increíblemente cachondo en tiktok, si alguien no lo cog* pronto, me temo lo peor".