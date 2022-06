Mama June se casó con su novio Justin Stroud tras menos de un año de relación

A principios de mayo, June habló con Daily Pop de E! News sobre cómo Justin la ha ayudado en tiempos difíciles, incluidas sus luchas pasadas contra la adicción.

"Conocí a Justin hace un año. Él no tenía idea de lo que estaba pasando", compartió. "Me estaba enviando un mensaje de texto, 'Oye, ¿cómo estás? Estaba pensando en ti hoy. Espero que tengas un día increíble'. Y esos pequeños mensajes de texto cuando estás pasando por algún trauma en tu vida, no te das cuenta de cuánto es".