Mira el mensaje que Selena Gomez se tatuó en su tobillo

Love Yourself

En 2014, la cantante de "Come & Get It" trabajó con el artista Bang Bang en un tatuaje en la espalda. "Su significado se traduce como 'Ámate a ti mismo'", le dijo Bang Bang a E! News al momento del tatuaje escrito de Gomez. Se cree que la tinta de la ex estrella de Disney era una traducción al árabe de la frase "Ámate a ti mismo primero".