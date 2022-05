Nodal lanza dura crítica contra el ex novio de Ángela Aguilar, Gussy Lau

Gussy es conocido por su trabajo en el género regional mexicano, aunque en un reciente live Nodal le quitó un mérito del que presume.

El ex de Belinda habló de los problemas con su disquera: "Yo era el banco de una disquera, yo pagaba mis videos y yo les decía ‘¿en ocho meses me van a reembolsar?' y no, me lo quitaban de mi dinero".

"Me robaron mis sueños, me robaron mi libertad, me robaron el poder yo hacer duetos con gente súper talentosa, como artista que te hagan eso es horrible".